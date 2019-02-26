(Görüntülü) Fırtınanın devirdiği hurma ağacı 2 araca zarar verdi
HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen dev hurma ağacı, park halindeki 2 araçta maddi hasara neden oldu. İskenderun'da dün geceden beri etkili olan şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Kurtuluş Mahallesi'nde...
26 Şubat 2019 Salı 15:47
HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen dev hurma ağacı, park halindeki 2 araçta maddi hasara neden oldu. İskenderun'da dün geceden beri etkili olan şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Kurtuluş Mahallesi'nde Hamidiye Camii'nin arka bahçesinde bulunan hurma ağacı rüzgarın şiddetine dayanamayark devrildi. Dev ağaç, park halindeki 31 TY 672 plakalı otomobil ile bir kargo şirketine ait 01 AEH 07 aracın üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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