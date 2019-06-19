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(Görüntülü) Fırtınada apartmanın çatısı uçtu

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde etkili olan fırtınada, 5 katlı apartmanın çatısı, yerinden sökülerek, uçtu. Bina çevresinde kimsenin olmamasıyla olası facia önlendi. Gölcük'te, öğle saatlerinde...

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde etkili olan fırtınada, 5 katlı apartmanın çatısı, yerinden sökülerek, uçtu. Bina çevresinde kimsenin olmamasıyla olası facia önlendi.

Gölcük'te, öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bulunan, 5 katlı Niyaz Apartmanı'nın çatısı, fırtınada yerinden sökülerek, uçtu. Bu sırada bina çevresinde kimsenin olmamasıyla olası facia önlendi. İhbarla gelen belediye ekipleri, apartman sakinlerinin de yardımıyla çatı enkazını kaldırma çalışması başlattı.

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