(Görüntülü) Firma iflas edince, Almanya'ya tek seferi bulunan havalimanındaki uçuşlar iptal edildi

Gürkay GÜNDOĞAN ZONGULDAK, () Zonguldak Havalimanı'ndan, 2009 yılından beri belirli aylarda sadece Almanya'nın Düsseldorf kentine uçak seferi düzenleyen tek firma, alman Germania Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulununca 22 Mart'ta başlaması beklenen uçuşlar iptal edildi. Böylece havalimanına inen uçak firması kalmadı, biletlerini erken alan gurbetçiler de mağdur oldu. Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı, 1999 yılında açıldı ancak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ocak 2002 tarihinde ?Trafik akışı olmadığı ve yolcu potansiyeli bulunmadığı' gerekçesiyle hiçbir uçak inmeden kapatıldı. 2006 yılında kurulan Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.(ZONHAV) havalimanını kiralamasının ardından, 21 Temmuz 2009 tarihinde alman Germania Havayolu şirketi tarafından Duseldorf- Zonguldak dış hat uçak seferleri, belirli aylarda haftada bir veya iki gün gerçekleştirilmeye başlandı. 2018 yılında ise 4 Mayıs'ta başlayan seferler 22 Kasım'da sona erdi. ŞİRKETİN İFLASI ZONGULDAKLI GURBETÇİLERİ ÜZDÜ 22 Mart 2019'da aynı firma tarafından tekrar uçak seferlerinin başlaması beklenirken gelen iflas haberi Zonguldaklıları üzdü. Alman Germania Havayolu şirketi, Berlin-Charlottenburg bölge mahkemesine iflas başvurusunda bulunarak uçuşların durdurulduğu bildirildi. Gurbetçilerin yoğun olduğu kentte, havalimanını kullananlar ZONHAV yetkililerini arayarak şirketin iflas kararı hakkında bilgi almaya çalıştı. Almanya'da yaşayan ZONHAV Yönetim Kurulu Başkanvekili Recep Kahya, sosyal medya hesabından açıklama yaparak havayolu şirketinin iflas kararını doğruladı. 2019 yılı seferleri için bilet alan yolcuların bulunduğunu ifade eden Kahya, şöyle dedi Daha dün öğlen saatlerinde 15 milyon euro destekle ilgili görüşmeler devam ederken bu gece havayolunun internet sitesinden yapılan açıklamada uçuşların durdurulduğu ve mahkemeye iflas müracatı yapıldığı bildirildi. Bundan sonraki süreçte bilet alan hemşerilerimizin durumuna gelince, yetkili kurumlara müracaat edip beklemekten başka çare yok. Eğer herhangi bir yatırımcı uçakları devralıp uçuşlara devam ederse belki yolcuları ücretsiz taşıyabilir. Bizlerde bekleyip konuyu takip edeceğiz. Çok üzgünüm. Zonguldak'a uçan ilk yolcu uçağı olarak ayakta kalmasını isterdim. '700 BİN GURBETÇİ ALMANYA'DA YAŞIYOR' Zonguldak Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu da havalimanında uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan ILS cihazının faaliyete geçmesinin ardından Türk Hava Yolları'nın seferlerine başlaması beklediklerini söyledi. Zonguldak, Bartın ve Karabük'ten yaklaşık 700 bin gurbetçinin Almanya'da yaşadığını anlatan Çiloğlu, Biz nasıl savunma sanayisinde artık dışa bağımlı kalmamın mücadelesini veriyoruz, havayolunda da dışa bağımlı kalmamalıyız. Dünyada sayılı bir yere gelen THY'nin bu görevi artık devir alacağını düşünüyoruz. Daha önce yetkililerle yaptığımız görüşmede, eksik olarak görülen ILS cihazının montajı sürüyor. 15 gün içinde bu montaj bitecek. Bundan sonra THY gerek yurt dışı gerekse yurt içi seferlerinde bu yükü kaldıracağını düşünüyoruz dedi.