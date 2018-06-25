BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ne çocuklar tarafından atıldığı ileri sürülen 2 köpek, itfaiye ekiplerince tekneyle kurtarıldı. Fırat Nehri kıyısında dolaşırken suda çırpınan 2 köpeği fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen itfaiye erleri, tekneyle gittikleri suda çırpınan köpekleri kurtararak kıyıya çıkardı. Köpekler daha sonra veteriner kontrolünden geçirilerek hayvan barınağına gönderildi.
(Görüntülü) Fırat Nehri'ne atılan 2 köpek tekneyle kurtarıldı
BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ne çocuklar tarafından atıldığı ileri sürülen 2 köpek, itfaiye ekiplerince tekneyle kurtarıldı. Fırat Nehri kıyısında dolaşırken suda çırpınan 2 köpeği...
25 Haziran 2018 Pazartesi 13:38
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