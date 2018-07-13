(Görüntülü) Fırat Delibaş tahliye edildi (arşiv)

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, - "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uyuşturucu ticareti yapmak", "Nitelikli yağma", "Kumar oynanması için yer sağlama" ve "Rüşvet verme" gibi suçlardan 15 sanığın yargılandığı davada, Fırat Delibaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tahliyesine karar verildi.



Firari olarak aranırken 30 Nisan'da Beyoğlu'nda Efraim Yücel ile birlikte yakalanan ve 14 Mayıs'ta tutuklanan Fırat Delibaş, bugün İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Delibaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine ve bir sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.





SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ



Sanık Fırat Delibaş 14 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemedeki savunmasında, polise rüşvet verdikleri, tehdit etmek suretiyle alacak tahsil ettikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıklarına ilişkin iddiaların hiçbirini kabul etmemişti. Delibaş, uyuşturucu madde ticareti yaptığı soruya ise "İddianamede belirtilen uyuşturucu ticaretine konu madde miktarı 80 gramdır. 80 gram ile uyuşturucu ticareti yapılmaz. Benim bu suçlamayla herhangi bir alakam yoktur" demişti. Delibaş, adamı olduğunu belirten bazı kişilerin polis kontrollerinde üzerinde silah yakalatmasıyla ilgili bazılarını gittiği kahveden tanıdığını ancak bilgisi olmadığını söylemişti. Diğer sanık Efraim Yücel de Fırat Delibaş ile çocukluk arkadaşı olduğunu ve esnaflık yaptığını söyleyerek suçlamaları reddemişti.



