(Görüntülü) Fildişi Sahili'nde sıtmaya yakalanan baba öldü, oğlu Denizli'de tedaviye alındı

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT DENİZLİ, () Denizli'den geçen yıl ticaret yapmak için gidip yerleştikleri Fildişi Sahili'nde sivrisinek ısırması sonucu rahatsızlanan ve kaldırıldıkları hastanede sıtma teşhisi konulan baba -oğuldan 46 yaşındaki Himmet Kara yaşamını yitirdi. Babasının ölümünün ardından taburcu edilen oğlu 25 yaşındaki Ali Kara ise annesi ve kardeşi ile döndüğü Türkiye'de hastalık belirtilerinin devam etmesi nedeniyle başvurduğu Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Baba Kara'nın cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından yarın (salı) Türkiye'ye gönderileceği bildirildi. Denizlili iş insanı Himmet Kara, plastik malzeme ve temizlik ürünü satışı yapmak için ailesiyle birlikte bir yıl önce Afrika ülkesi Fildişi Sahili'ne yerleşti. Himmet Kara ve oğlu Ali Kara, geçen 9 Mart'ta buradaki Abidjan şehrinde sivrisinek ısırması sonucu rahatsızlandı. Ateş, kusma ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran baba ve oğluna sıtma teşhisi konuldu. Himmet Kara, tedavi gördüğü hastanede 14 Mart Perşembe günü yaşamını yitirdi. Hastaneden taburcu edilen Ali Kara, annesi Meryem ve kardeşi Murat Kara ile birlikte 16 Mart Cumartesi günü Denizli'ye döndü. Hastalık belirtileri devam eden oğul Kara, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kara'nın burada yapılan ön tanısında sıtma hastası olduğu belirlenip, tedavisine başlandı. GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR Büyük hayallerle gittikleri Fildişi Sahili'nde babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Ali Kara, Fildişi Sahili'nde akşamları çok fazla sivrisinek oluyor. Sinek ısırması sonucu babamla sıtma olduk. Kusmaya başladık, ateşimiz vardı ve başımız dönüyordu. Tedavi için hastanede yattık. Tedavi görürken babamı kaybettik. Babamı kaybetmemizin ardından Türkiye'ye döndük. Şu an ben hastanede gözetim altında tutuluyorum. Babamın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yarın (salı) Türkiye'ye gönderilecek. Hastane masrafları ve cenaze masrafları toplam 80 bin lira tuttu. 40 bin lirasını oradaki bir hayırsever karşıladı. Kalan 40 bin lirasını ise kendimiz yatırmamız gerekiyor diye konuştu. YANLİŞ TEŞHİS İDDİASI Fildişi Sahili'nde eşinin tedavisinin tam olarak yapılamadığını ileri süren Meryem Kara, Ailemizde sadece eşim İngilizce biliyordu. Derdimizi orada tam olarak anlatamadık. Bu nedenle tedavisi tam olarak yapılamadı. Oradaki hastaneler Türkiye'deki gibi değil. Doğru dürüst ilgilenen olmuyor. 1 serumu bile 1 saatte ancak takıyorlar. Acımız büyük dedi.