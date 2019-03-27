(Görüntülü) FİKİRTEPE'DE 25 KATLI BİNADA YANGIN (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul
Fikirtepe'de 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Duman yükselen binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul Fikirtepe'de 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Duman yükselen binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
27 Mart 2019 Çarşamba 10:13
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul
Fikirtepe'de 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Duman yükselen binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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