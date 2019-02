(Görüntülü) Feyzioğlu, 'Şiddetsiz Toplum' kampanyası eylem planını açıkladı

TÜRKİYE Barolar Birliği(TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 'Şiddetsiz Toplum' kampanyası eylem planını açıklayarak, "Hukukun üstünlüğünü istiyorsak ve kusursuz işleyen bir demokrasi talebimiz varsa toplumumuzda şiddeti yenme zorunluluğumuz vardır. Şiddetin olduğu yerde hepsinden önemlisi düşünce özgürlüğü olmaz" dedi. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, bir basın toplantısı düzenleyerek, 'Şiddetsiz Toplum' kampanyası eylem planını açıkladı. Kötülüğün tek cevabının iyilik olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Mesleğimizde çok başarılı olabiliriz. Çok iyi avukatlar, hakimler, savcılar olabiliriz. Ancak insanlığımızı unuttuğumuz anda ne biliyorsak bilelim değeri yoktur. Hukuk kötü insanların elinde insanların icat ettiği en tehlikeli silahtır. Doktor mu olacağız? İyi olacağız. Hukukçu mu? İyi olacağız. Şiddet ve hukuk, şiddet ve demokrasi aynı anda barınmaz. Dünya örneklerine baktığımızda şiddeti yenmeyi başarmış olan toplumlar demokrasiyi inşaa etmişlerdir. Şiddet sarmalına kapılıp gitmiş olan toplumlar ise sürekli kendilerini aşağıya çekerek, demokrasi yolunda bir arpa boyu ilerleyemedikleri gibi dağılıp yok olma sürecine girmişlerdir" dedi. 'ŞİDDETİN OLDUĞU YERDE MİLLETİN İRADESİ ORTAYA ÇIKMAZ' Türkiye Barolar Birliği olarak şiddetsiz toplum kampanyasını bugün resmen başlattıklarını ifade eden Feyzioğlu, şöyle konuştu: ''Hukukun üstünlüğünü istiyorsak ve kusursuz işleyen bir demokrasi talebimiz varsa toplumumuzda şiddeti yenme zorunluluğumuz vardır. Şiddetin olduğu yerde hepsinden önemlisi düşünce özgürlüğü olmaz. Şiddetin olduğu yerde milletin iradesi ortaya çıkmaz, şiddet ve milli irade yan yana barınmaz ki, şiddet ve demokrasi yan yana olabilsin. Demek ki, 'milli irade' diyorsak ve haklı olarak milli iradeye her zaman üstünlük tanıyorsak, milli iradenin oluşumunu sağlayacak ortamı temin etmek zorundayız. Bu da toplumu şiddetten arındırarak olur. Milli konularda diyalog içinde olabilirsek hep birlikte çözüm bulabiliriz. Bu sözlerim 'bir kişi konuşsun herkes onun dediğini alkışlasın' demek değildir. Hepimiz konuşalım ve milli bir sorun karşısında o ağzımızdan hiç düşürmediğimiz ortak iradeyi ve ortak aklı hep birlikte üretelim." 'SÖYLEDİKLERİMİZİN SİYASİ PARTİ SÖYLEMİYLE ALAKASI YOKTUR' Toplumun, siyasi yelpazenin her yanındaki marjinal düşüncedekilerin birbirine şiddet uygulamasından bıktığını belirten Feyzioğlu, şunları söyledi: ''Bu toplum siyasi yelpazenin uçlarındaki kesimlerin küçücük, marjinal yüzdelerin birbirine sövüp saymasıyla, tribüne çıkıp birbirine sövüp saymaya zorlanmasından bıkmıştır. Türkiye Barolar Birliği olarak dile getirdiğimiz, anlamak isteyen zihinler duymak isteyen kulaklar için budur. TBB olarak yapmak istediğimiz taşlaşmış kalpleri yumuşatıp o vicdanlara ulaşmaktır. Söylediklerimizin siyasi parti söylemiyle alakası yoktur. Ancak siyasi partilere bir hatırlatma bir uyarı bir öneri niteliği vardır.'' 'KAVGAYLA ŞİDDETİ ÖNLEMEK MÜMKÜN DEĞİL' "Trafik kuralına uyup kilometresini düşürdüğü için 100 vatandaşımızın öldürüldüğünü biliyor musunuz?'' diye soran Feyzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Her yıl 100 vatandaşımız arabasından pompalı silah ile inen levyesini çekip inen bir şiddet eğilimlisi tarafından öldürülüyor. Yaralananları söylemiyorum. Kadına yönelik şiddet bizim en önemli meselelerimiz içerisindedir. Çocuk istismarı partiler üstü bir meseledir. Birbirimizi suçlayarak, çözmek mümkün değildir. Hem 'pozitif bilimlerden yanayım' diyeceksiniz hem de Einstein'e atfedilen şu sözü hayatınıza geçirmeyeceksiniz; 'Aynı rakamları toplayarak farklı bir sonuca ulaşmayı beklemek ne kadar boştur' Kavga ederek, şiddeti yenmeyi herhalde yeterince denediler. Kavgayla şiddeti yenmek mümkün değil. Diyalogla şiddeti yenmek mümkün.''