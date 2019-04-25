(Görüntülü) FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel'e tahliye

Özden ATİK/İSTANBUL,()-FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel'in yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Talha Uğurluel ve avukatı Hakan Tunçkol katıldı. Talha Uğurluel, Kaynak Holding'e bağlı bir yayınevinde 2005-2006 yıllarında editör olarak çalıştığını belirtti. Sanık Uğurluel, "Bu dönemde dört farklı kitap çıkardım. Ancak bana para ödemediler. Kitap yazmamı da istemediler. Ben de bu nedenle buradan 2006'da ayrıldım" dedi. Birçok konferansa sanat tarihçisi olarak çağrıldığını söyleyen Uğurluel, aynı zamanda turizm rehberliği de yaptığını ileri sürdü. Çok sayıda öğrenciyi ve tanınmış işadamı için turlar düzenlediğini ifade eden sanık Uğurluel, kendisine sorulan telefon görüşmelerindeki kişilerin ise yayınevinin yazarları olduğunu belirtti. "İTAATİ KABUL EDECEK İNSAN DEĞİLİM" FETÖ'nün sözde "Batı Avrupa İmamı" Süleyman Tiftik tarafından kendisine Fatih Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olması için teklif aldığını söyleyen sanık Talha Uğurluel, "Üniversite, bana dört defa uyarı verdi dersleri dışarda yaptığım için. Cemaat yapısında baskı vardır, onlara itaati kabul etmediğim için bana bu uyarıları verdiler. Tiftik'in ayrılmasının ardından soy ismini hatırlayamadığım Tarık adında biri üniversitenin genel sekreteri oldu. Benim dışarda konferans vermemi ve farklı aktiviteler yapmamamı söyledi. Aksi takdirde bana kapıyı gösterdiler. Cemaatte baskı vardı. İtaati kabul edecek bir insan değilim. Bu yapıda bir insan olmadığım için de bu insanlarla anlaşamadım. Ben de bu nedenle 2008 yılında üniversiteyle tüm bağımı kopardım" diye konuştu. "FETÖ İLE HİÇBİR İLGİM YOK" Kendisinin cezaevinde olma sebebinin Beyza T. adlı bir kişi olduğunu, bu kişinin kendisini sürekli rahatsız ettiğini ifade eden Uğurluel, "Ben bu kadına ilgi göstermedim. Ancak kendisi bana sürekli samimi olarak yaklaşmaya başladı. Sahte hesaplarla eşimi de rahatsız etmeye başladı. Bazı haber portallarına para vererek, benim FETÖ ile ilişkim olduğuna dair haberler yaptırmaya başladı. 'Kudüs'e FETÖ'cüleri kaçırıyor' ve 'Talha Uğurluel'in plakası FG' tarzındaki haberleri bu kadın yaptırttı. Haberlerdeki gizli tanık da bu kadındır" diye konuştu. Bank Asya'da bulunan hesabı daha önce çalıştığı kurumlar nedeniyle açtığını, otomatik ödeme talimatları nedeniyle hesabını kapatmadığını söyleyen sanık Uğurluel, bankaya FETÖ'nün talimatıyla para yatırmadığını da belirtti. Kendisinin FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia eden Uğurluel, "Bunlara ait liseye gittim, ancak sohbetlerine hiç katılmadım. Polis sorgusunda da bildiğim her şeyi anlattım. FETÖ elebaşı ile hiç görüşmedim. Hard diskimde bulunan ses dosyaları ve vaaz dosyaları 2005-2006 yılında çalıştığım yayınevi tarafından bana sesleri dökmem için verilmişti. Videolar o döneme aitti, biz sadece yazıya döküyorduk" şeklinde konuştu. Sanık Uğurluel, "Bana terörist denirse daha önce yazmış olduğum 19 kitabım da terörist damgası yiyecek. Doktora yapıyorum, 5 aydır tutuklu olduğum için ve tezim için gerekli olan kitapları cezaevine sokmak yasak olduğu için tezimi hazırlayamıyorum. Oğlum asosyal bir çocuk. Benim kitap yazdığım için eve gelmediğimi sanıyor. Telefonla görüştüğümüzde, bana 'Kitabı ne zaman bitireceksin?' diye soruyor" diyerek gözyaşı döküp, tahliyesini talep etti. OY ÇOKLUĞUYLA TAHLİYE Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak sanık Talha Uğurluel'i yurt dışına çıkış ve haftada bir gün imza adli kontrolü uygulanarak tahliyesine karar verdi. Bir dahaki celse tanık dinlenmesine karar veren heyet, oy çokluğu ile Talha Uğurluel'in tahliyesine hükmetti. Bir üye hakim, tanıkların dinlenmemiş olması gerekçesiyle sanık Uğurluel'in tahliye edilmemesi yönünde oy kullandı.