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(Görüntülü) FETÖ şüphelisi Yasemin Ö., adım adım takip edilerek yakalandı

ANKARA'da, FETÖPDY terör örgütünün kadın yapılanmasında etkin rol oynadığı belirlenen Yasemin Ö.'nün adım adım takip edilerek yakalandığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖPDY terör örgütünün yeniden...

ANKARA'da, FETÖPDY terör örgütünün kadın yapılanmasında etkin rol oynadığı belirlenen Yasemin Ö.'nün adım adım takip edilerek yakalandığı ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖPDY terör örgütünün yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında başka il başsavcılığınca yakalama kararı bulunan ve örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olduğu saptanan Yasemin Ö., dün eşi Nahit Ö., en çok irtibat halinde olduğu Hatice G. ve eşi Adem G.'nin de aralarında bulunduğu 22'si kadın 26 şüpheli ile gözaltına alındı. Kaldığı evde döviz ve TL cinsinden yüksek miktarda para bulunan Yasemin Ö.'nün polis tarafından adım adım takip edildiği ortaya çıktı. Görüntülerde Yasemin Ö.'nün, yanındaki kişilerle markete, kafeye gittiği görüldü. Görüntüde ele geçirilen yüksek miktardaki paralarda yer aldı.
 

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