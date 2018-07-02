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(Görüntülü) FETÖ sanığı eski emniyet müdür yardımcısı cezaevinde hayatını kaybetti (2) Yeniden

FETHULLANÇI Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yöneticiliğinden Sincan 1 nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu Bolu eski emniyet müdür yardımcısı Zeki Güven, bugün koğuşunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. FETÖ/PDY...

FETHULLANÇI Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yöneticiliğinden Sincan 1 nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu Bolu eski emniyet müdür yardımcısı Zeki Güven, bugün koğuşunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

FETÖ/PDY yöneticilinden Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bir dönem Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü de yapan, eski Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Güven'in bugün saat 18.30 sıralarından kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi. Zeki Güven ve eşi Sevda Güven (45) Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alınmış ve Sincan 1 nolu F Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Güven, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 171 kişinin yargılandığı davanın sanıkları arasındaydı.

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