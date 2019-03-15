Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın

(Görüntülü) FETÖ'nün TSK yapılanmasında 17 kişi adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün...

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul, İzmir, Balıkesir, Muğla, Ankara ve Çanakkale'de operasyon düzenledi. Salı günü düzenlenen operasyonda 1 binbaşı, 3 üsteğmen ve 14 astsubay gözaltına alındı. 18 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328