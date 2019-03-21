(Görüntülü) FETÖ'nün Manisa'daki askeri yapılanması davasında 5'inci duruşma (2)

DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK



Manisa'da, haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen, 6'sı tutuklu 9 eski askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasının 5'inci duruşmasına ikinci oturumla devam edildi. Verilen 10 dakika aranın ardından duruşmaya avukatların dinlenilmesiyle devam edildi. 8 avukatın daha dinlenildiği duruşmada mahkeme heyeti sanıklara son olarak esasa ilişkin savunmaları konusunda söz hakkı verdi. İlk sözlü savunmayı yapan Üsteğmen Yunus Bayat, "Kışla güvenliği için tedbir aldık, başka da hiç bir şey yamadık.” dedi. Mahkeme heyeti Üsteğmen Bayat’ın savunmasının ardından duruşmaya yarın sabah devam edilmesine karar verdi.