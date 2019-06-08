(Görüntülü) Feribot İskelesinde Tatilcilerin Dönüş Yoğunluğu(Ek)(Drone)
08 Haziran 2019 Cumartesi 14:00
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