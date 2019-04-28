(Görüntülü) FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI SIRASINDA İLGİNÇ EYLEM İDDİASIYLA GÖZALTI (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

*Gözaltına alınan H.Ş. polsi merkezinde ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.





Haber: Çağrı ÇALIŞKAN -Yüksel KOÇ/ İSTANBUL



Kadıköy, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sırasında paramotor ile stada ineceği öne sürülen H. Ş. Maltepe'de gözaltına alındı. İddiaya göre H.Ş. maç sırasında paramotor ile stadyumun üstüne gelip Trabzonspor renklerinde konfeti atarak eylem yapmayı planladı. Polis ekiplerinin aldığı istihbarat üzerine H.Ş. eylemi gerçekleştiremeden İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uçarken kullanacağı aletle beraber yakalandı. H.Ş. polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.





BUNLARLA ALAKAM YOK



Polis Merkezi çıkışında avukatı ile beraber açıklala yapan H.Ş. "Gözaltına alınmam Tutanakta şöyle yazıyor; Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, kasten yaralamaya ve mala zarar verme, 6222 şiddete neden olabilecek açıklamalar. Diye beni aldılar. Tabi bunlarla hiçbir alakam yok ama ifade verdik çıktık sonrasında. Mücadele her zaman devam edecektir. Önemli olan haksızlık karşısında susmamaktır" dedi.





TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇIYLA ALAKALI BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL



H.Ş'nin avukatı Tolga Altuntaş yaptığı açıklamada ise "Müvekkil şimdi suçlamalarda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında sahaya girmeye teşebbüsten dolayı gözaltına alındı ancak Müvekkil buraya hafta sonu için Büyükada'ya uçmak için, paramotor eğitimi alıyor kendisi zaten. Onun için gelmişti. Herhangi bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla alakalı bir durum söz konusu değil. Daha önce yapmış olduğu eylemlerden dolayı Trabzon'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Ankara'ya yürüyerek geldi. 2011 yılında Fenerbahçe Müzesi'ne girerek yapılan şikeye, adaletsizliğe ses getirmek için yapmış olduğu eylemlerden dolayı 'adı dokuza çıkmış inmez sekize' misali bu sebepten dolayı bir şey uygulanmıştır. Ancak herhangi bir uçmaya teşebbüs vs. zaten uçuşun yasak olduğunu öğrendiğinde oturmuş dönmek için beklerken polisler tarafından gözaltına alınmıştır" diye konuştu.





Öte yandan H.Ş. Fenerbahçe'nin Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki müzesinde bulunan şampiyonluk kupasını çalmaya çalıştığı iddiasıyla yargılandığı davada "mala zarar vermeö ve "hırsızlığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapse çarptırılmış cezası ertelenmişti.