(Görüntülü) Fedakar annesi oğlu okusun diye her gün onunla okula gidiyor

Umut KARAKOYUN İZMİR, () İZMİR'de erken doğan ve sonraki süreçte kanamaya bağlı kısmi beyin felci (serebral palsi) gelişen, 6 aylıkken de fizik tedaviye başlayan Çınar Akan (8), annesi Dilek Akan'ın desteği ile hayata tutunmaya çalışıyor. Bornova Ömer Seyfettin İlkokulu 2'nci sınıfta okuyan Çınar, tek başına ayakta durmakta bile zorlanıyor. Anne Dilek Çınar, oğlunun eğitim alarak hayata karışması için her gün onunla okula gidiyor. Ders bitinceye kadar bahçede oğlunu bekleyen Dilek Akan, Çınar'ın tedavi masraflarını karşılamak için de siparişle sarma ve börek yapıp, satıyor.İzmirli Dilek Akan (36) ile Ali Akan (38) çiftinin oğulları Çınar, 25 Ocak 2011 tarihinde erken doğumla dünyaya geldi. Anne sütü ememeyen Çınar'da bir süre sonra beyin kanamasına bağlı olarak kısmi beyin felci gelişti. Çınar büyüdükçe, bedenindeki engelleri fark eden Dilek ve Ali Akan, oğullarını henüz 6 aylıkken fizik tedaviye götürmeye başladı. Ancak tüm çabalara rağmen, Çınar tam olarak iyileşemedi. Yardım almadan ayakta duramayan veya ihtiyaçlarını gideremeyen Çınar için annesi Dilek Akan kendini oğluna adadı. Oğlunun eğitim almasını, hayata karışmasını, arkadaşları ile oynamasını isteyen Dilek Akan, Çınar'ı evlerinin yakınında olan ve kaynaştırma sınıfı bulunan Ömer Seyfettin İlkokulu'na yazdırdı. Her gün oğlu ile birlikte okula giden, Dilek Akan, Çınar'ın derste olduğu 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, bahçede çıkış zilinin çalmasını bekliyor. Muhasebeci olan Dilek Akan, Çınar doğduktan sonra çalışmayı bırakarak, oğluyla ilgilenmek zorunda kaldı. Yalnız başına yürüyemeyen, ayakta duramayan Çınar'ın eli ayağı olan annesi Dilek Akan, oğlunun daha önce konuşmakta da zorlandığını ancak aldığı tedavilerin ardından ağız kaslarını şimdi biraz kullanabildiğini belirterek, Sabahları kalkıyoruz, onu ben hazırlıyorum. Yüzünü yıkamadan kıyafetini giydirmeye kadar birçok şeyi birlikte yapıyoruz. 2 YAŞINDAKİ DİĞER OĞLUNA ANNE VE BABASI BAKIYOR Her sabah Çınar ile birlikte okula gelen ve ders bitene kadar oğlunu bekleyen Dilek Akan, 2 yaşındaki diğer oğlu Ege Akan'ı da anne ve babasına emanet ediyor. Dilek Akan, şunları söyledi Çınar'la okulda geliyorum, onu teneffüslerde elinden tutarak gezdiriyorum. İhtiyaçlarını birlikte karşılıyoruz. Bütün gün okuldayım, tek başına kalamıyor. Engelini aşarak rahatlıkla hareket edebilmesi için fizik tedavi lazım. Aynı zamanda kaslarını geliştirmek için ata binmesi gerekiyor, havuzda yüzmesi gerekiyor. Kaslarının esnemesi için bale eğitimi alması lazım. Bugüne kadar elimizden geldiğince bir takım terapiler uygulattık ama maddi durumumuz çok iyi olmadığı için, bu tür eğitimleri çok fazla almasını sağlayamadık. Bu durum da beni üzüyor. Eşim Ege Üniversitesi'nde işçi olarak çalışıyor. Diğer çocuğuma annem ve babam bakıyor. Çünkü ben devamlı okuldayım. Her şeyden önce ev içerisinde bile tek başına bir şey yapamıyor. Zaman zaman ağlama krizlerine yakalanıyor. Ben ona destek olmak, oğlumun eli, kolu, bacağı olmak için güçlü durmaya çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. 'ARKADAŞLARI GİZLİ GİZLİ BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE GİRİYOR' Çınar'ın top oynamayı çok sevdiğini fakat ayakta durmadığı için oynayamadığını söyleyen Dilek Akan, Sınıftaki arkadaşları Çınar üzülmesin diye gizli gizli beden eğitimi dersine çıkıyor. Çınar şimdi okuma ve yazmayı öğrendi. Bunlara rağmen fiziksel olarak hala kat etmemiz gereken çok yolumuz var. Anne ve babası olarak elimizden geleni yapıyoruz ama devamlılığı olan terapilerin, oğlum için faydalı olacak terapilerin sürmesi lazım. Bunu sağlayamıyoruz. Çınar'ın engelli raporu ile araç aldık ancak artan masraflar nedeniyle bunu da sattık. Çınar'ın ayağına giydiği pediatrik ortezlerin, 6 ayda bir değişmesi lazım. Tedavi masrafları yüksek. Ben de eşime destek olmak için sarma ve tatlı siparişi alıp, yapıp satıyorum dedi.