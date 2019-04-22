(Görüntülü) Fatma Şahin koltuğunu Zelal'e devretti

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu ilkokul 7'inci sınıf öğrencisi Zelal Beçet'e devretti.

Fatma Şahin makamında sohbet ettiği Zelal Beçet'e koltuğunu devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Beçet, çocuklar için yapacağı projelerden bahsederek, İlk olarak çocuklar için yeşil alan ve park çalışması yapacağım. Şehrimizde tarım ürünleri için elverişli topraklarımız var. Bunları değerlendirerek ekonomik anlamda kendimizi geliştirebiliriz. Tarım dışında sanayi, ulaşım, ticaret ve turizm alanlarında da kendimizi ön plana çıkarabiliriz dedi.

Küçük öğrenciyi tebrik eden Fatma Şahin ise çocuk dostu bir şehir olmayı amaçladıklarını belirterek, Çocukların mutlu, huzurlu olduğu mekânlarla ilgili projeler yapıyoruz. Öncelikle 'Hoş Geldin Minik Hemşerim' ile başlıyoruz. Uygulamalı çocuk kütüphanelerimizi açtık. Her yaş grubuna dair Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz diye konuştu.

Fatma Şahin, ziyaret sonunda koltuğuna oturan Zelal Beçet ile beraberindeki öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.