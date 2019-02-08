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(Görüntülü) Fatma Girik, sağlık kontrolü için hastanede

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde geçen 5 Ocak'ta düşen ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü oyuncu Fatma Girik, bugün kontrolleri için tekrar Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ünlü oyuncu Fatma...

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde geçen 5 Ocak'ta düşen ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü oyuncu Fatma Girik, bugün kontrolleri için tekrar Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ünlü oyuncu Fatma Girik, gecen 5 Ocak'ta, saat 12.00 sıralarında, Torba Mahallesi'ndeki evinde dengesini kaybedip, düştü. Evde bulunan bakıcıları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler tarafından boyunluk takılan Girik, evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Röntgeni çekilen Girik'te kırık, çıkık olmadığı, elinde düşmeye bağlı ezikler oluştuğu belirlendi. Girik'in gribal enfeksiyon başlangıcına bağlı halsizlik nedeniyle düştüğü, bunun dışında sağlık sorunun bulunmadığı belirtildi. Serum bağlanan Girik, bir süre gözlem altına alındı. Odasında bir süre uyuyarak dinlenen Girik, doktorların yaptığı son kontrolün ardından aynı gün taburcu edildi.
Tedavisine evinde devam edilen Girik, bugün öğlen saatlerinde Torba Mahallesi'ndeki evinden ambulansla alınarak, sağlık kontrolleri için Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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