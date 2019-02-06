(Görüntülü) Fatih Terim'in, babası yaşamını yitirdi (2)

Akif ÖZDEMİR/ADANA, () -
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
06 Şubat 2019 Çarşamba 10:53
Akif ÖZDEMİR/ADANA, () -
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:20
|08:02
|13:29
|16:15
|18:35
|20:06