(Görüntülü) Fatih Terim'in babası Talat Terim yaşamını yitirdi (3) (TERİMİN HASTANEYE GELİŞİ)

FATİH TERİM ADANA'YA GELDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Adana'ya geldi.
FATİH TERİM ADANA'YA GELDİ
FATİH TERİM ADANA'YA GELDİ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Adana'ya geldi.
06 Şubat 2019 Çarşamba 13:12
FATİH TERİM ADANA'YA GELDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle Adana'ya geldi.
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