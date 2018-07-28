Alper KORKMAZ - İSTANBUL - FATİH'te bir işyerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale ederken çalışmalar nedeniyle Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.
(Görüntülü) Fatih'te yangın paniği (3)
Alper KORKMAZ - İSTANBUL - FATİH'te bir işyerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale ederken çalışmalar nedeniyle Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.
28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:02
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