(Görüntülü) Fatih'te otel çatısında yangın (3)

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-FATİH Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bulunan bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.