Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-FATİH Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bulunan bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.
(Görüntülü) Fatih'te otel çatısında yangın (1)
Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-FATİH Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bulunan bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale...
18 Mart 2019 Pazartesi 18:32
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