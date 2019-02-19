(Görüntülü) FATİH'TE DÖVİZ BÜROSUNDA SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

İstanbul





Fatih'te döviz bürosuna girerek kasayı açmaya çalışan 4 kişi güvenlik kameralarına yansıdı.



Mimar Kemalettin Mahallesi'nde bulunan döviz bürosundaki soygun girişimi 10 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 4 kişi, seyyar merdiven ile kapalı olan döviz bürosunun önüne geldi. Çevrede bir süre keşif yapan maskeli hırsızlar levye ile kapının kilidini kırarak içeri girdi. Döviz bürosundaki kasaya ulaşmak için uğraşan soyguncular amaçlarına ulaşamadı. Paniğe kapılan soyguncular kaçmaya başladı. Hırsızlar bu sırada güvenlik kameraları levye ile kırmaya çalıştılar. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlardan Moldova uyruklu A.U.(25)' yakalandı.