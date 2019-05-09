(Görüntülü) Fatih'te bir polis aracı ile tramvay çarpıştı

Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,()-FATİH Pazartekke'de bir polis aracı ile tramvay çarpıştı. Olayda 1 polis memuru hafif yaralanırken tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Olay 18.30 sıralarından Millet Caddesi Pazartekke tramvay durağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, benzin istasyonundan çıkan polis aracı hemzemin geçitten geçerken Çapa istikametinden gelen tramvayla çarpıştı. Kazada bir polis memuru hafif yaralandı. Çarpışma sırasında ani fren yapan tramvayın içindeki bazı yolcular da hafif sıyrıklar oluştu. Başından yaralanan polis olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönüne yaklaşık 15 dakika yapılamadı. Kaza yapan polis aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler yeniden normale döndü.