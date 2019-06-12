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(Görüntülü) Fatih'te bayrak asan vinç devrilip askıda kaldı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() FATİH'te gece saatlerinde bayrak asma çalışması yapan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek askıda kaldı. Devrilen vinç iki kepçenin çalışması sonucu yaklaşık 1.5 saat sonra kurtarıldı. Olay...

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() FATİH'te gece saatlerinde bayrak asma çalışması yapan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek askıda kaldı. Devrilen vinç iki kepçenin çalışması sonucu yaklaşık 1.5 saat sonra kurtarıldı.

Olay Fatih'te gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi üzerinde bayrak asma çalışması yapan İdris Ç. yönetimindeki 34 RKS 28 plakalı vinç henüz bilinmeyen bir nedenle yan yatarak askıda kaldı. Devrilen vinç sepeti içinde iki çalışan ile, restore halindeki Cedid Ali Paşa Medresesi'nin inşaat iskelesine çarptı. Şans eseri sepette bulunan görevliler yara almazken vinç operatörü durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Fevzipaşa Caddesi'ni çift yönlü araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Devrilen vinç için olay yerine iki iş makinesi kepçe çağrıldı. İş makinelerinin gelmesiyle devrilen vinçi kurtarma çalışmaları başladı. Bu sırada meraklı vatandaşların olan biteni izlemeleri dikkat çekti. Yaklaşık 1.5 sonra devrilen vinç kurtarılırken meraklı kalabalığın alkışladığı görüldü. Çalışmaların ardından kurtarılan vinç yol kenarına çekilmesiyle yol her iki yönden de  araç geçişine açıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

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