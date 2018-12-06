(Görüntülü) Fatih'te 4 katlı bina alev alev yandı; itfaiye zor anlar yaşadı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL - FATİH'te sabaha karşı 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daireye itfaiye ekipleri sokakların dar olması ve düzensiz park eden araçlar nedeniyle ulaşmakta zorluk çekti. İtfaiye ekipleri sokaklara park eden araçların sürücülerini evlerin camlarına vurarak kaldırdı. Yangın Fatih, Derviş Ali Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı 05:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tanburacı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada dairede yaşayanlar da kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için girdiği sokakların dar olması ve araçların düzensiz park etmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bazı itfaiye ekipleri evlerin camlarına vurarak araç sahiplerini uyandırdı. Araçların kaldırılmasının ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldığı görüldü. Ayrıca sağlık ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri kısa süren çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken yangın çıkan dairede hasar meydana geldi. ALEV ALEV YANAN DAİRE CEP TELEFONU KAMERASINDA Yangının çıktığı 4 katlı binanın en üst katında bulunan dairenin alev alev yanması bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de alev alev yanan daire görülürken mahallede de panik anlarının yaşandığı görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.