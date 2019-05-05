Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() FATİH Yedikule'de 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin salon kısmında çökme yaşandı. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
(Görüntülü) Fatih'te 3 katlı binada çökme: 3 yaralı (1)
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() FATİH Yedikule'de 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin salon kısmında çökme yaşandı. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi...
05 Mayıs 2019 Pazar 01:18
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