(Görüntülü) Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

MANİSA'da, Erbakan Vakfı'nın düzenlediği iftar yemeğine katılan vakfın başkanı Fatih Erbakan, kuracakları yeni partinin büyük kongresini Eylül'de yapıp, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere girmeyi hedeflediklerini söyledi. Manisa'da Erbakan Vakfı tarafından iftar programı düzenlendi. Yemeğe Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan, vakfın il ve ilçe yöneticileri, Ak Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Yemeğin ardından konuşan Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan, İslam'ın cihat dini olduğunu söyleyerek, "Ülkemizin bu sıkıntıları karşısında, bu davanın aslına uygun şekilde gerçekleşmesi için gereken resmi adımları bir an önce atmak zorundayız. Erbakan Hocamızın çizgisini devam ettirmek için gerekli adımları atmak mecburiyetindeyiz. Adalet, refah, huzur ve barış, insan hakları, izzet ve onur sağlamak için Erbakan Hocamızın yolundan yürümeliyiz. Milli Görüş camiasını doğruya yakın, yanlışlardan, milli görüşü hakkıyla temsil edemeyenlerden kurtarmanın vakti gelmiştir. Artık hayrın kendisinin meydana çıkma vakti gelmiştir. Milli Görüşü siyasi alanda hakkıyla temsil etmenin vakti gelmiştir" dedi. 'MİLLETİ DOĞRUYA YAKIN YANLIŞLARDAN KURTARMAYI HEDEFLİYORUZ' Kuracakları yeni partinin siyasi çalışmalarına Temmuz ayında başlayacaklarını ve Eylül'de de büyük kongreyi yapacaklarını ifade eden Fatih Erbakan, "30 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu milleti doğruya yakın yanlışlardan kurtarmayı hedefliyoruz. Bu hareket, sadece dünya beşten büyüktür diyen değil, bu sözün hayata geçirilmesi için projeleri hakkıyla uygulayan ve İslam Birliği'ni kuran bir Türkiye'yi hayata geçirmek için yola çıkıyor. Teröre açık destek veren Amerika'ya tepkisini İncirlik Üssü'nü kapatarak gösteren bir Türkiye için yola çıkıyor. Dış politikada dostunu ve düşmanını bilen, 5 bin TIR dolusu silah gönderip, bütçeden terör örgütlerine pay ayıran Amerika'nın dostumuz ve ortağımız olmadığını bilen bir Türkiye'yi kurmak için yola çıkıyor" diye konuştu.