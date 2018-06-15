Ali AKSOYER İstanbul - Fatih Camii, Bayram namazı için gelen binlerce İstanbulluyla doldu. Camide yer bulmak isteyenler namaz saatinden çok önce Fatih Camii'ni doldururken, içerde yer bulamayanlar namazı bahçede kıldı. Bayram namazının ardından cami avlusunda hazırlanan masalarda kahvaltı yapıldı.
(Görüntülü) Fatih Camii bayram namazında doldu taştı (Havadan) 2-
Ali AKSOYER İstanbul - Fatih Camii, Bayram namazı için gelen binlerce İstanbulluyla doldu. Camide yer bulmak isteyenler namaz saatinden çok önce Fatih Camii'ni doldururken, içerde yer bulamayanlar namazı bahçede kıldı. Bayram namazının...
15 Haziran 2018 Cuma 09:28
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