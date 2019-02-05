Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

(Görüntülü) Ezine'de kayıp Barış Kurt'u arama çalışmaları yeniden başladı (2)

BATUHAN GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Ezine'de geçen Cumartesi, Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi...

BATUHAN GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ezine'de geçen Cumartesi, Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Batuhan Kızıl için Ezine Merkez Camii'nde bugün ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Ceneza törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Batuhan'ın yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde Batuhan'ın babası Aydın Kızıl ve annesi Aynur Kızıl ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Kızıl, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba, tabutun başına konulan sandalyeye oturtuldu.

Merkez Camii'nde Çanakkale Müftüsü Arif Gökce tarafından Batuhan Kızıl için ikindi namazına müteakip cenaze kıldırıldı. Namazının ardından, Batuhan'ın cenazesi ilçe mezarlığına götürüldü. Batuhan'ın cenazesi camiden çıkarıldığı sırada birçok okul arkadaşı gözyaşı döktü. Batuhan, ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ezine Belediyesi'nde çalışan Aydın Kızıl ve eşi Aynur Kızıl'ın Oğuzhan Kızıl (21) isimli bir çocuklarının daha bulunduğu öğrenildi.

İKİ GENCİN CERAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenerek kaybolan otomobilden cansız bedenleri çıkarılan Mehmet Yalçın ve Ferhat Çil'in cenazelerinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

BARIŞ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Suya kapılan araçtaki gençlerden Barış Kurt'u arama çalışmalarının ise bölgede yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328