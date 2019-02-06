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(Görüntülü) Ezine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 5'inci gününde (2)

MEHMET VE FERHAT TOPRAĞA VERİLDİ Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde cansız bedenleri bulunan lise öğrencileri Mehmet Yalçın ve Ferhat Çil'in cenaleri, bugün...

MEHMET VE FERHAT TOPRAĞA VERİLDİ

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde cansız bedenleri bulunan lise öğrencileri Mehmet Yalçın ve Ferhat Çil'in cenaleri, bugün öğlende Ulu Camii'ne getirildi. Cenazeye Vali Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, çocukların yakınları ve okul arkadaşları katıldı.

Cenazede Ferhat Çil'in babası Murat Çil ile Mehmet Yalçın'ın babası Himmet Yalçın, taziyeleri kabul etti. Ölenlerin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğle namazının ardından Çanakkale Müftüsü Arif Gökce tarafından Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın’ın cenazeleri ilçe mezarlığına götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu arada, kayıp olduğu belirtilen Barış Kurt için bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

 

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