Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () EYÜPSULTAN'da İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan aşağıya kayan toprak ve kaya parçaları 4 katlı bir apartmanın yanına döküldü. Olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Belediye ve polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Toprak kaymasından etkilenen bölümde bulunan 4 daire mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü) Eyüpsultan'da toprak kayması (1)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () EYÜPSULTAN'da İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan aşağıya kayan toprak ve kaya parçaları 4 katlı bir apartmanın yanına döküldü. Olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı....
14 Şubat 2019 Perşembe 14:59
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