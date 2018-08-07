Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BİR bankanın oto kiralama şirketinin, borçları ödeyemedikleri gerekçesiyle kapanmasının ardından tazminatsız işten atılan işçiler, eylem yaptı. Bankanın Gayrettepe'deki binası önünde toplanan işçiler, bir süre yolu trafiğe kapattı. Polisin müdahalesinin ardından yol kapatma eylemi sona erdi.
(Görüntülü) Eylem yapan işçiler yolu trafiğe kapattı (1)
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BİR bankanın oto kiralama şirketinin, borçları ödeyemedikleri gerekçesiyle kapanmasının ardından tazminatsız işten atılan işçiler, eylem yaptı. Bankanın Gayrettepe'deki binası önünde toplanan...
07 Ağustos 2018 Salı 17:12
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