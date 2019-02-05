TABURCU EDİLDİ Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dengesini kaybedip düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Girik, ambulans ile Torba Mahallesi'ndeki evine götürüldü.
(Görüntülü) Evinde düşen Fatma Girik, hastaneye kaldırıldı (2)
TABURCU EDİLDİ Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dengesini kaybedip düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Girik, ambulans ile Torba Mahallesi'ndeki evine götürüldü.
05 Şubat 2019 Salı 15:10
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