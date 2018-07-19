Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, bir evin bahçesinden 5 kamyon çöp çıktı. Yenikent Mahallesi Afet Evlerinde C.Y 'ye ait evin bahçesinde yüklü miktarda çöp bulunduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği yönünde mahalle sakinleri zabıtaya ihbarda bulunuldu. Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemede, evin bahçesinde çok sayıda çürümüş gıda, giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet ve kağıt atıkları bulundu. Belediyenin temizlik görevlileri iş makinelerinin yardımıyla temizlediği evin bahçesinden 5 kamyon çöp çıkardı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev yine görevliler tarafından dezenfekte edildi.
(Görüntülü) Evin bahçesinden 5 kamyon çöp çıktı
Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, bir evin bahçesinden 5 kamyon çöp çıktı. Yenikent Mahallesi Afet Evlerinde C.Y 'ye ait evin bahçesinde yüklü miktarda çöp bulunduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği yönünde...
19 Temmuz 2018 Perşembe 12:46
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