(Görüntülü) Evim Türkiye Fuar’ı emlak satışları ile başladı -3

Gökhan Artan / Düsseldorf, 8 Şubat () - Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Türkiye’nin önde gelen 76 gayrimenkul firmasının katılımıyla Almanya’nın Düsseldorf kentinde başladı.







Avrupa’nın birçok ülkesinden gurbetçi akın ederek projeleri yakından inceleme fırsatını yakaladığı fuar üç gün sürecek. Yoğun ilgi gören fuarda firmaların, gurbetçilere emlak satışları da başladı.







Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, THY resmi ulaşım sponsorluğunda, Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Messe Düsseldorf’ta bugün ziyaretçilere kapılarını açtı.8-10 Şubat tarihleri arasındaki fuar da gayrimenkul sektörü temsilcileri yurtdışında yaşayan gurbetçilerle buluştu.







Her bütçeye uygun emlak seçeneği var







Fuar ile birlikte Türkiye’nin önde gelen 76 gayrimenkul şirketinin standların da gurbetçiler ev, işyeri ve dükkan gibi projeleri yakından inceleme fırsatı buldu.







Her bütçeye uygun emlak seçeneklerinin bulunduğu fuar, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Demirören Medya Gazeteler Reklam Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, İstexpo Genel Müdürü İsmail Sezen’in katılımıyla başladı.







Ünlü isimlerin de bulunduğu fuarda TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü M. Zeki Adlı da yer aldı.







Bakan Yardımcıları Varank ve Erdil ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal standlarda gayrimenkul sektörü temsilcileri ile sohbet etti.







Bürokratik işlemlerin sadeleşmesi sağlandı







İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye ve Almanya arasında büyük bir iş ve gönül birliği olduğuna vurgu yaparken, bu fuarın ise yeni yatırımlar anlamında önemli bir köprü olacağını dile getirdi. Erdil, konut sektörünün global düzeyde yeni bir değişim yaşadığına dikkat çekerken, şunları söyledi:







"Konut sektörünün kamu tarafından yeni bir vizyona kavuşması ve sadece iç pazara değil global pazara yönelik de yapılandırılması gerektiğini düşünüyorum ve bu anlamda da bir değişik söz konusu. Ayrıca yeni düzenlemeler ile alım satımdaki bürokratik işlemlerin de sadeleştirilmesi sağlandı. Bu anlamda Türkiye'ye yatırım ve konut alımında uygulanan vatandaşlık sistemi de ilgi çekiyor."







“Üç günde 6 bin 500 ziyaretçi bekleniyor”







Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varankda, “Ülkemizin gayrimenkul sektörünün tanıtımı için oldukça önem arz eden bir programda bir aradayız" dedi ve ekledi:







"Evim Türkiye Fuarı’nın düzenlenmesinde emeği geçenlere, Demirören Medya Grubu’na, buluşmamıza ve istişare etmemize vesilen olan tüm dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca üç günde 6 bin 500 ziyaretçi bekleniyor. Umarım bu beklentinin çok daha üstüne çıkar. Bakanlığımıza bağlı TOKİ de; fuarda destekleyici katılımcı olarak yer alıyor. Fuar, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yatırımlarını gerçekleştirebilecekleri bir platform olma özelliğini taşıyor. Evim Türkiye Fuarı, Türkiye’nin yatırım için güvenli ve değerli bir pazar olduğunun da açık bir göstergesi. Fuarda; Türkiye’den emlak alma sürecindeki prosedürler, kolaylıklar, kredi imkânları ve başta Emlak Konut olmak üzere diğer markaların projeleri anlatılıyor, sizlere tanıtılıyor. Almanya’da yaşayan kardeşlerimizin, gayrimenkul satışıyla ilgili sorularına cevap verilecek bir fuar. Ülkemizin içine sokulmak istendiği ekonomik kuşatmaya karşı başlattığımız kampanyaya gayrimenkul sektörümüz olağanüstü destek verdi. Medyamız da; projemizin milletimize ulaştırılmasında büyük özveri gösterdi” dedi.







“Bugüne kadar üstlenilen proje tutarı 380 milyar dolar”







Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, “Sektör; 2018 yılının 3’üncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2.3 büyümüştür. Türkiye inşaat sektöründe bir dünya markası haline gelmiştir. Türkiye, inşaat alanında dünya ikincisidir” dedi ve ekledi:







"Türk şirketleri birçok kıtada, birçok ülkede önemli projelere imza atmaktadır. Bugüne kadar, 123 ülkede, üstlenilen 9 bin 600 projenin toplam tutarı 380 milyar dolar ulaşmış durumda. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya, Belçika, Katar ve Türki Cumhuriyetler’den iki ülkede kurmayı planlıyoruz. Tapu ve kadastro temsilciliklerimizin yanı sıra, yine çevre ve şehircilik müşavirliklerimizi de birçok ülkede oluşturacağız."







“Nitelikli kentleşme kavramı tüm Türkiye’ye sirayet etmiş durumda”







Fuarın açılışında bir konuşma yapan Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl birincisini düzenlediğimiz Evim Türkiye Fuarı’nın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz" dedi ve ekledi:







"Türkiye hızla büyüyor, kalkınıyor. Bu kalkınmanın bel kemiğini inşaat sektörü oluşturuyor. Ülkemizde adeta bir 'kentleşme devrimi' yaşandığının şahidiyiz. Bundan 15-20 yıl öncesine kadar sadece üç büyük şehrin tekelinde olan 'nitelikli kentleşme' kavramı, artık tüm Türkiye’ye sirayet etmiş durumda. Bugün Trabzon’dan Balıkesir’e, Gaziantep’ten, Kayseri’ye Türkiye’nin her köşesi gerek çağdaş kentleşme, gerekse yatırım değeri anlamında büyük şehirler ile yarışır hale geldi. Bu sayede Türkiye’nin her köşesi kalkınıyor, batıdan doğu’ya ülkemizin yaşam standardı yükseliyor. 50’lerde, 60’larda hatta 70’lerde Almanya’ya çalışmak üzere gelen vatandaşlarımızın topraklarından ayrılırken geride bıraktıkları şehirler ile bugünkü şehirler çok farklı."







"Evim Türkiye Fuarı alanında en kapsamlı fuar özelliğini taşıyor"







Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, "Bugün Almanya’da 3. ve 4. Kuşak vatandaşlarımız şunu çok iyi bilmelidir ki, Türkiye'miz global gayrimenkul arenasında yatırım yapılabilir ülkelerden biri haline gelmiştir” dedi ve ekledi:







"Uluslararası alanda yakaladığımız bu başarı elbette başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yoğun çalışmaları ve inşaat sektörünün gayretleriyle kazanılmıştır. Bu başarıdan aldığımız cesaretle Demirören Medya olarak biz de kolları sıvadık. Türkiye’nin lider Avrupa’nın sayılı medya organizasyonlarından biri olarak, ulusal ve uluslararası iletişim gücümüzü sektörün ve vatandaşların faydasına sunduk. Bugün kapılarını açtığımız Evim Türkiye fuarı, ülke sınırları dışında bu alanda gerçekleştirilmiş en kapsamlı ve en yüksek katılımlı fuar olma özelliğini taşıyor."







“Gurbetçi vatandaşlar özel fırsatlarla emlak sahibi olabilecek”







Fuar sayesinde gurbetçi vatandaşların özel fırsatlarla emlak sahibi olabileceğine dikkat çeken Soysal, “Ülkemizin en önemli ticari iştiraklerinden İstanbul Ticaret Odası, Emlak Gayrimenkul yatırım ortaklığı, Toplu Konut idaresi gibi organizasyonların destekleriyle düzenlediğimiz bu fuarda Türkiye’nin önde gelen 70 inşaat firması projelerini tanıtacak. Gurbetçi vatandaşlarımız özel fırsatlarla emlak sahibi olacak” diye konuştu.







“Emlak sahibi olmak isteyen yabancılarda da merak uyandırdık”







Evim Türkiye Fuar’ının milli bir anlamı daha olduğuna da vurgu yapan Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, “Fuarlar ticari anlaşmaların gerçekleştiği ortamlardır; ancak, bu fuarın hepimiz için milli bir anlamı da var. Türkiye’yi, şehirlerimizi, yüzlerce projeyi sadece burada yaşayan vatandaşlarımıza tanıtmakla kalmadık, Türkiye’den emlak sahibi olmak isteyen yabancılarda da merak uyandırdık. Fuarımızın güzel anlaşmalara vesile olmasını diler, başta ilk günden bu yana bizden desteğini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve tüm bakanlık yetkililerine, iş ortağımız İst Expo fuarcılığa, stratejik ortağımız Lineadecor’a, resmi ulaşım sponsorumuz Türk Hava Yolları’na, bizi kırmayıp buraya gelen sanatçı dostlarımıza, değerli futbolcu arkadaşım Hamit Altıntop’a ve tüm katılımcı firmalara teşekkür ederim. Sözlerime burada son verirken, İstanbul Kartal’da meydana gelen elim kaza nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun, tekrarları yaşanmasın” diye konuştu.







“Türk vatandaşı olmak için de önemli bir fırsat”







İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de, “Avrupa’da yaşayan gurbetçi Türkler, en kârlı yatırımlarını bu yıl ana vatanlarında yapacaklar. Üç gün boyunca Düsseldorf’a gelen gurbetçi vatandaşlarımız, cazip gayrimenkul projelerini inceleyip ‘Evim Türkiye’de, en güzel yatırımım memleketimde’ diyecekler. Fuar Türkiye’de bir gayrimenkul yatırımı yaparak, yatırımcı Türk vatandaşı olmak isteyenler için de önemli bir fırsat” dedi.







“Avrupa’daki Türkleri hedefliyorlar”







Avdagiç, Evim Türkiye Fuarı’nın yapıldığı Düsseldorf’un Almanya’nın Hollanda, Belçika ve Fransa sınırına yakın konumda bulunduğuna dikkati çekti ve şunları söyledi:







“Evim Türkiye, gurbetçilerimizin ayağına kadar giderek, Türkiye’de sahip olmayı hayal ettikleri ve istedikleri özellikteki evi, en uygun şartlarda alma imkanı sunuyor. Sadece Almanya’daki Türkler değil, Avrupa’nın dört bir yanından gurbetçiler, İstanbul ve Türkiye’deki cazip projeleri görmek için buraya geliyor. Almanya’da yaşayan Türkler, ülkelerine her yıl 800 milyon euronun üzerinde para gönderiyor. Almanya’daki gurbetçiler nüfus olarak da ekonomik olarak da bir güç. Türkiye’den alacakları bir gayrimenkul onların ana vatanlarıyla bağını da güçlendirecektir.”







“Evim Türkiye bir marka olacak”







İTO’nun 1960’lı yıllardan itibaren Türk firmalarını uluslararası fuarlara taşıdığını belirten Şekib Avdagiç, “Emlak, gayrimenkul, inşaat ve yatırım alanında dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen önemli ve prestijli fuarlara firmalarımızın katılımlarını sağlıyoruz. Bu, bizim inşaat ve gayrimenkul sektörlerine verdiğimiz önemin göstergesidir. İstanbul’un ve Türkiye’nin güvenilir ve yatırım yapılır niteliklerini uluslararası alanda vurgulamayı önemli bir misyon olarak görüyoruz. Daha fazla ticaret için daha fazla sayıda ülkeye, daha çok Türk şirketi ile gidiyoruz. Her yıl Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM Fuarı’na, Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen Proestate Fuarı’na ve Dubai’deki Cityscape Fuarı’na İTO olarak katılıyoruz. İnanıyorum ki, ilki düzenlenen Evim Türkiye Fuarı da bu fuarlar gibi kendi alanında marka haline gelecektir.”







“Burada yapılmasının ayrı bir önemi var”







Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da, “Fuarı ziyaret eden gurbetçilerimiz projeye doğrudan temas etme inkanına sahip olacaklar.Fuarın burada yapılmasının ayrı bir önemi var. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi







Gurbetçilere satışlar da başladı







Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na sektörün çatı dernekleri Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) yanı sıra Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul firmaları yer aldı. 4 bin 900 metrekare fuar alanında katılımcı markalar projelerini sunarak satış yapma, ödeme avantajlarını anlatma imkanı buldu. Yoğun ilgi gören fuarda, gurbetçiler emlak alımlarına da başladı.







Ünlü İsimler de Evim Türkiye Fuarı’nda







Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na ünlü isimleri de katılıyor. Fuara Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Birol Güven, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Wilma Elles, Mr. Jade, Şoray Uzun ve Hamit Altıntop’un yanı sıra birçok ünlü isim katılıyor.