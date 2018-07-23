Taha AYHAN-MALATYA-() MALATYA'nın Darende İlçesi'nde, bir evin dolabına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Şevki Haznedaroğlu'na ait evin içindeki dolaba giren yılanı fark etmesiyle itfaiyeyi aradı. Eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak poşete koydu. Yılan, ekipler tarafından ilçe merkezinden uzak bir bölgeye götürülerek yeniden doğaya salındı. Yetkililer havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu. Mahallelilerde yılanı yakalayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
(Görüntülü) Evde yakalanan yılan doğaya salındı
Taha AYHAN-MALATYA-() MALATYA'nın Darende İlçesi'nde, bir evin dolabına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Şevki Haznedaroğlu'na...
23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:52
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.