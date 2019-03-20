(Görüntülü) Evde ölü bulundu

Burdur'da felçli eşiyle oturan Mustafa Güleç (77) evde ölü bulundu.

Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi'ndeki evde felçli eşi Mükerrem Güleç ile oturan Mustafa Güleç'i arayan komşuları, dün saat 21.00 sıralarında yaşlı adamı tuvalette yüzüstü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Güleç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Güleç'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Güleç'in komşusu Şeref Kara, Akşam saatlerinde evin kapısını açık gördüm. İçeri girip eşine 'Mustafa dayı nerede' dedim. Telefonunu aradım, telefonu evdeydi. Markete mi gitti acaba diye oralara baktım, geldim yoktu. Eşine 'Mustafa dayı gelirse beni arasın, merak ettim' dedim. Misafirliğe giderken tekrar evlerine uğradım. Telefonunu aradım yine cevap vermedi. Evin içinde tuvalet tarafına bakınca yerde yüzüstü yatar vaziyette gördüm. Ambulansı aradık dedi.