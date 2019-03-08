(Görüntülü) Ev kadınları futbol oynayarak Kadınlar Günü'nü kutladı

Afyonkarahisar'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla 'Annem Futbol Oynuyor' etkinliği düzenlendi. Halı sahada maç yapan kadınlar, gol atmak için adete birbiriyle yarıştı.

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Afyonkarahisar Şubesi ile Örnekevler Mahalle Muhtarlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla 'Annem Futbol Oynuyor' etkinliği düzenlendi. Mahalledeki halı sahada oynanan maçta, anneler Mahalle Muhtarı Kadir Toros tarafından gül ve karanfillerle karşılandı. Daha sonra sahaya giren anneler, TÜFAD Başkanı Mustafa Keser tarafından müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaparak maça hazırlandı. Başkan Keser, annelere 1923 yılında A Milli Futbol Takım için tasarlanan forma hediye edildi. Anneler de milli takım formalarını giyerek maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

ANNELERİ ÇOCUKLARI VE EŞLERİ DESTEKLEDİ

İki takım halinde sahada mücadele eden anneleri eşleri, çocukları ve mahalle sakinleri izledi. Gol atmak için mücadele eden anneler, Dünya Kadınlar Günü'nü futbol oynayarak kutladı. Yeşil ve beyaz takım olarak iki ayrılan annelerin oynadığı maçın başlama vuruşunu TÜFAD Başkanı Mustafa Keser yaptı. Başkan aynı zamanda karşılaşmanın da hakemliğini yaptı. İlk golü yeşil takım atarken, beyaz takım da bir penaltı atışından yararlanamadı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Maç sonun çocuklar sahaya girerek annelerini tebrik etti.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

TÜFAD Başkanı Mustafa Keser yaptığı açıklamada, Futbola önem veriyoruz. Yazın çocuklar için ücretsiz kurs açıyoruz. Dünya Kadınlar Gününe özel 'Annemle Futbol oynuyorum' etkinliği düzenledik. Ömrümüz olduğu sürece bu etkinliği sürdüreceğiz. Bu etkinliği çocuklarımızla da yapacağız. Amacımız Afyonkarahisar'da bir ilk ve farkındalık oluşturmaktı. Bunu başardığımızı zannediyorum dedi.

GÜZEL BİR ETKİNLİK

'Annem Futbol Oynuyor' etkinliğine katılan ev kadını Serpil Düşmez Kalender ise böyle bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

'FUTBOL SADECE ERKEK OYUNU DEĞİLDİR'

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan ev kadını Ayşe Kuş da Bizleri düşünerek güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Muhtarımıza ve hocamıza teşekkür ederim. Futbol sadece erkek oyunu değildir. Kadınlar her yerde güçlüdür. Biz her şeyi başarırız dedi.

'KADINLAR GÜÇLÜDÜR'

Ev kadını Hülya Tepe Korcan ise etkinlik sayesinde hem günlerini kutladıklarını hem de eğlendiklerini söyledi. Korcan, ?Kadınlar güçlüdür. Her kadın güçlüdür. Futbol oynamak çok güzel bir duygu ve sadece erkekler oynar diye bir şey yok. Biz de oynayabiliriz. Kadın her şeyi başarır diye konuştu.

Etkinlik, günün anısına toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.