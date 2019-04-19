(Görüntülü) Estonya'dan Alanya'ya gelen ilk uçak 'su takı' ile karşılandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na Estonya'dan gelen ilk uçak, itfaiye araçlarıyla yapılan 'su takı' töreniyle karşılandı. Uçaktan inen turistlere karanfil verilirken, pilot ve uçak personeli için pasta kesildi.



Estonya'dan ilk kez turist kafilesi getiren yolcu uçağı, Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na saat 00.30'da iniş yaptı. Estonya'dan gelen 189 turist için karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına gelişiyle itfaiye araçları ile 'su takı' töreni yapıldı. Uçaktan inen turistlere, karanfil verildi. Karşılamaya; Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya, Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı ve havalimanı görevlileri katıldı. Kaya ve Aşıklı, uçaktan inen turistlere karanfil verdi. Yolcu uçağının pilot ve personeli için de pasta kesildi. Havalimanı TAV İşletme Müdürü Aşıklı, pastayı pilot ve personele ikram etti. Aşıklı, "Bugün Estonya Tallinn'den 189 yolcu ile gelen ilk sefer. Bu yaz boyunca şimdilik 30 sefer programlandı. Temennimiz bunun artarak devam etmesi. Şu anda Gazipaşa'ya 12 ülkeden, 18 hava yolu şirketi tarafından uçuş gerçekleştiriliyor. Geçen yıl 1 milyon 215 bin yolcu vardı. Bu yıl ise yüzde 15- 20 artışla 1,5 milyona yaklaşacağımızı tahmin ediyorum" dedi.



Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Kaya ise "Büyümesine devam eden havalimanında bu yıl Estonya'dan ilk yeni misafirleri kabul ettik. Bugün 189 yolcusuyla ilk inişini gerçekleştiren uçağı karşıladık. Umarım havalimanımız ilerleyen yıllarda kapasitesini artırarak hem ilçemize hem ilimize büyük faydalar sağlayacaktır" diye konuştu.