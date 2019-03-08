(Görüntülü) Eskişehir’de 600 kadından pembe tişörtlü, zumbalı kutlama

ESKİŞEHİR’de büyükşehir belediyesinin organizasyonuyla bir araya gelen 600 kadar kadın, spor salonunda hep birlikte zumba yaparak günlerini kutlarken, gönüllerince eğlendi.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde renkli bir etkinliğe imza attı. Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu'nda biraya gelen 600 kadar kadın, pembe renk tişörtler giyerek zumba, halk oyunları ve modern dansları eğitmenler eşliğinde hep birlikte müzik eşliğinde dans ederek kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de kadınların eğlencesine katılarak, kadınların yalnızca bir gün değil her gün kıymetli olduğunu kaydederek, Eskişehir’in güzelleşmesine katkı sağladıkları için tüm kadınlara teşekkür etti.



BAŞKAN, İŞÇİLERLE DANS ETTİ



Öte yandan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın temizlik personeliyle bir araya geldi. Belediye önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Ataç, kadınların sadece 1 günü olmadığını belirterek, "Eğer kadının varlığına ve gücüne inanıyorsak, bu 365 gün sürmelidir. Belediyemizde de çok sayıda kadın çalışanımız var, göreve geldiğimizde çok az sayıda kadın çalışanımız vardı. Biz bu rakamı daha da artıracağız" dedi. Konuşmaların ardından Ataç, belediyenin kadın çalışanlarıyla birlikte dans ederek günlerini kutladı.

