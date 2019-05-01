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(Görüntülü) Eskişehir ve Bilecik’te 1 Mayıs coşkusu

ESKİŞEHİR ve Bilecik'te düzenlenen programlarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşle başladı. Atatürk Bulvarı...

ESKİŞEHİR ve Bilecik'te düzenlenen programlarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar tarafından düzenlenen yürüyüşle başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde buluşan sendika temsilcileri ve işçilerden oluşan yaklaşık 5 bin kişi, 5 kilometre yürüyerek Odunpazarı Meydanı’na geldi. Burada sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından işçiler, müzik eşliğinde halaylar çekerek eğlendi. Kutlamalara CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Kurt, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Dağlarına bahar gelmişti memleketimin, şimdi sayenizde şehirlerine de bahar geldi. Bundan sonra işçi sınıfının yönetimde söz ve karar sahibi olabilmesi için hep birlikte mücadeleye devam edelim. Birlik, beraberlik ve bütünlük içinde işçi sınıfının bayrağını hep birlikte en yukarıya çıkaralım. Bayramınız kutlu olsun” dedi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 1400 polis memuru kutlamalarda görev yaptı.

BİLECİK’TEKİ KUTLAMALAR

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bilecik'te de kutlandı. Bilecik Sendikalar Birliği öncülüğünde Belediye Aile Sosyal Tesisleri önünde toplanan işçiler, yürüyüş korteji oluşturdu. Kalabalık, sloganlar ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından işçiler türküler söyleyip, hep birlikte halay çekti. İşçilere, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
 

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