Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR / ESKİŞEHİR'de, akşam saatlerinde sağanak halinde yağan yağmur etkili oldu. Kent merkezinde aniden bastıran ve 15 dakika aralıksız süren sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkilendi. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar işyeri ve apartman önlerinde beklerken, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı caddeler ile çevre yolundaki alt geçitler de sularla doldu.
(Görüntülü) Eskişehir'de sağanak yağmur etkili oldu (2)
Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR / ESKİŞEHİR'de, akşam saatlerinde sağanak halinde yağan yağmur etkili oldu. Kent merkezinde aniden bastıran ve 15 dakika aralıksız süren sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkilendi. Yağmura sokakta yakalanan...
22 Haziran 2018 Cuma 19:46
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.