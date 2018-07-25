(Görüntülü) Eskişehir'de mahrem imam operasyonunda 4 tutuklama

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'nin firari mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin firari mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik 5 ayrı hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; H.Y., A.G., E.D., A.İ., F.D., S.K., H.C. ve F.A. gözaltına alındı. H.C.'nin evinde yapılan aramada, ilaç kutularına gizlenmiş örgüte ait yüklü miktarda para, diğer şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y., A.G., F.D. ve H.C. bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. E.D. İzmir TEM Şubesi, F.A. ise Ankara TEM Şubesi ekiplerine teslim edildi. Şüphliler S.K. ve A.İ.'nin ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.