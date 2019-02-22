(Görüntülü) Eskişehir'de evlilik fuarına ilgi

Eskişehir'de evlilik hazırlığı yapan çiftlerin ziyaret ettiği 'evleniyoruz' fuarı yoğun ilgi görürken, gelinlikten damatlığa ve davetiyeye kadar en uygun düğünün maliyetinin 25 olduğu belirtildi. Organizasyon firması sahibi Cem Ekin, Bugün düğün yapmaya kalksak, beyaz eşya, yüzük, tektaş hariç, mobilya hariç 25 bin liranın altında çok zor. Tabi ki bu herkesin bütçesine göre değişir dedi.

ETO-TÜYAP Eskişehir evleniyoruz, mobilya, kozmetik ve kişisel bakım fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yoğun olarak ziyaret ettiği fuarda gelinlik, damatlık satan firmaların yanı düğün fotoğrafçıları, organizasyon firmaları da yer aldı. Üç gün açık kalacak fuarda gelinlik fiyatları 3 bin 500 liradan başlarken, damatlıklar ise bin 500 liradan başlıyor. Beyaz eşya ve mobilya haricinde bir düğünün maliyetinin en az 25 bin liraya çıktığını anlatan organizasyon şirketi sahibi Cem Ekin, Biz bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Gelin ve Damadın ne istediğini, misafirlerin ne istediğini en iyi bilenlerdeniz. Orta halli bir düğünü düşünürsek, buna davetiyeden başlamak lazım. Orta halli bir davetiyeye 1000-1500 lira çıkar. Buradan düğün salonu ayarlamasına geçmek gerekiyor. Düğün salonu deyince çok alternatif var ama biz yine orta hallilerini düşünelim. Orta kesimin tutabileceğini düğün salonları 10-15 bin lira arasında. Bunun 2 bin 500-3 bin lira arasında bir gelinlik maliyeti olur. Bin 500 lira civarında damatlık maliyeti olur. Düğün kınasız olmaz, mecburen kına yapacağız. En az 5 lira da kınaya gider. Etti 20 bin lira. Bir şeyler ikram etmek lazım, hediye vermek lazım. Nikah şekeri gibi. Bunlar 2-3 bin lira tutar. Bir de hiç görünmeyen, bilinmeyen masraflar çıkar. 3 bin lira falan da onu desek en az bugün düğün yapmaya kalksak, beyaz eşya, yüzük, tektaş hariç, mobilya hariç 25 bin liranın altında çok zor. Tabi ki bu herkesin bütçesine göre değişirö dedi.

'EN AZ 25 BİN AMA UCU AÇIK'

Dünya evine girmek için hazırlık yapan çiftlere sunulan paketlerde sınır olmadığını ifade eden Ekin, isteyenlere helikopterle salona inmek gibi seçenekler sunduklarını söyledi. Ekin, Ucu çok açık. Bizim organizasyonun sınırı yok. Gelen çiftlerimize de söylerim, bu tamamen maddiyatla da alakalı. Siz isteyin, biz helikopterle getirelim. Ama orta halli, evlenmek isteyenlerin de gözünü korkutmayalım ama 25 bin lirayı kenara koyacaklar. Orta ve alt kesim genelde daha ucuz nasıl mal edebiliriz, daha sonrasında paramızı nasıl artırabiliriz ona bakıyorlar ama bir kesim de var tam tersi ucuzsa sizinle muhatap olmuyor. Daha kaliteli, daha pahalı elit düğünler isteyenler var. İnşallah ekonomisi düzgün olurda herkes böyle isterö şeklinde konuştu.

'DÜĞÜN, DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA PAHALI'

Haziran ayında düğün yapmayı planlayan Selin Nur Ceylan ve Yasin Çakır çifti de fuarı gezerek fiyatlar konusunda bilgi aldı. Düğün hazırlarında ummadıkları fiyatlarla karşılaştıklarını belirten Selin Nur Ceylan, Fuarda biraz indirimler yapmışlar. Bir maliyet çıkarmadık. Ucu yok çünkü. Haziran'da düğünümüz var ama daha her şey tamam değil. Fuarı gezip fiyat alıyoruz. Bazılarını deniyoruzö dedi. Yasin Çakır ise bir çok yerden fiyat aldıklarını ve fuarın şuanda avantajlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi

Tek tek gezdiğimizde fuarda uygun fiyatlar bulmak mümkün. İnegöl'e de mobilya fuarına gittik. Fuarlarda dışarıya göre fiyatlar daha uygun. Gelirken araştırma yapmadık ama fiyatlar pahalı. Fuardan eksiklerimizi bakıyoruz. Haziran ayına kadar eksiklerimizi tamamlayacağızö

SATIN ALAMAYAN, KİRALIYOR

Gelinlik satan mağaza görevlisi Sedef Kavga ise fiyatların 3 bin liradan 5 bin liraya kadar çıktığını, gelinlik satın alamayanların ise 2 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla gecelik kiraladığını, gelinlerin beyaz gelinlik yerine artık bordo ve yeşil renkleri de tercih ettiğini söyledi. Giyim firması yetkilisi Alaattin Çoban da damatlıkların bin 500 liradan satıldığını, son dönemde damatların klasik düz renk yerine daha gösterişli ve parlak modelleri almaya başladığını ifade etti.