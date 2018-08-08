Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

(Görüntülü) Eskişehir'de 63 çift, 08.08.2018'de nikah kıydırdı

ESKİŞEHİR'de mutlu günlerinin özel tarihe denk gelmesini isteyen 63 çift, 08.08.2018'de belediye nikah dairelerinde hayatlarını birleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Dairesi'ne 08.08.2018 tarihi için 17 çift başvururken, Tepebaşı...

ESKİŞEHİR'de mutlu günlerinin özel tarihe denk gelmesini isteyen 63 çift, 08.08.2018'de belediye nikah dairelerinde hayatlarını birleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Dairesi'ne 08.08.2018 tarihi için 17 çift başvururken, Tepebaşı Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi nikah dairelerine de 23'er çift geldi. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Necdet Alpata Nikah Salonu'nda nikahları kıyılan çiftlerden Ceyhun Beysir ile Yasemin Beysir çok mutlu olduklarını belirtti. Ceyhun Beysir, "Bugünü eşim Yasemin istedi. Tarihler dolmuştu. Bir tanıdığımız vardı, Allah razı olsun bizi kırmadı, araya sıkıştırdı. Biz de nikahımızı bu şekilde kıydık. Erkekler için akılda kalıcı bir tarih. Hediye işini de kolaylaştırdı, yoksa unuturdum" diye konuştu. Yasemin Beysir de "Nikahımızın tarihi uyumlu, sıralı geliyor. Bu yüzden tercih ettik" dedi. Erdem Erdoğan ve Nazar Erdoğan çifti de, nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını istedikleri için 8 Ağustos'u tercih ettiklerini söyledi. Erdem Erdoğan, "8 Ağustos'u özellikle seçtik. Özel tarih olsun istedik, özel bir ilişki yaşıyoruz çünkü" diye konuştu. Nazlı Erdoğan da "Bugünü özellikle seçtik. Bugünün bizde daha farklı anlamı vardı. Tanışma tarihine de yakındı. Onun için bugünü seçmek istedik. Bir de unutulması kolay olmasın diye seçtik" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328