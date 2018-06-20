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(Görüntülü) Eskişehir'de 10 bininci uçak yolcusu törenle karşılandı

BELÇİKA'nın başkenti Brüksel'den Eskişehir'e gelen özel havayolu şirketinin 10 bininci yolcusu Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nda törenle karşılandı.  Hasan Polatkan Havaalanı'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak,...

BELÇİKA'nın başkenti Brüksel'den Eskişehir'e gelen özel havayolu şirketinin 10 bininci yolcusu Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nda törenle karşılandı. 
Hasan Polatkan Havaalanı'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile çok sayıda kişi katıldı. Özel havayolu şirketinin bu yılın ocak ayından itibaren Belçika'dan Eskişehir'e yaptığı seferlerin 10 bininci yolcusu Selim Kılıçalp, uçaktan inişinde Vali Özdemir Çakacak, Milletvekili Nabi Avcı ve ETO Başkanı Metin Güler tarafından karanfillerle karşılandı. Karşılamanın, kendisi için büyük sürpriz olduğunu söyleyen Selim Kılıçalp, "ben gurbetçiyim, 30 yıldır yurt dışındayım. Aslen Emirdağlıyım. Gelenlerin yüzde 80'i Eskişehir'e iniyor" dedi.

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