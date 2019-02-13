Serpil KIRKESER/İSTANBUL, () 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında hakkında “Terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan eski milli futbolcu Uğur Tütüneker yargılandığı davadan beraat etti. Tütüneker dava sonrası yaptığı açıklamada “Adalet yerini buldu" dedi.
(Görüntülü) Eski futbolcu Uğur Tütüneker'e beraat
Serpil KIRKESER/İSTANBUL, () 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında hakkında “Terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan eski milli futbolcu Uğur Tütüneker yargılandığı davadan beraat...
13 Şubat 2019 Çarşamba 10:47
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