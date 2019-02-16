(Görüntülü) Eski fotoğraflarda gördü, sosyal medyada satmaya başladı

Eski fotoğraflarda gördü, sosyal medyada satmaya başladı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 44 yaşında İsmail Vardaroğlu, eski fotoğraflara bakarken, 45 yıl önce babası ve dedesinin birlikte sübye içeceği yapıp sattığını gördü. Anne ve babasından tarifini alan Vardaroğlu, kolları sıvayıp bu içeceği hazırladı, sosyal medyadan satarak yaptığı bu ek işle ev ekonomisine katkı sağladı.

Tevfikiye Mahallesi'nde yaşayan ve mobilya üretimi yapan, evli ve 2 çocuk babası İsmail Vardaroğlu, eski fotoğrafları incelerken baba ve dedesinin bir dönem sübye içeceği sattığını görünce kendisi de harekete geçti. Kolları sıvayan İsmail Vardaroğlu, annesi Lefteriya Vardaroğlu (72) ve babası Refik Vardaroğlu'ndan (78) içeceğin tarifini alıp, yapımına başladı. Sabahtan saat 14.00'e kadar mobilya işinde çalışan Vardaroğlu, sonrasında sosyal medya üzerinden aldığı siparişleri yapmak için evinin mutfağında içeceği hazırlamaya başladı. 350 mililitrelik şişelere doldurduğu sübye içeceğini 10 liradan satışa sundu.

Şeker, su, kavun çekirdeğinden oluşan içeceğin yapımının zahmetli olduğunu belirten İsmail Vardaroğlu, Sübye içeceği çok yaygın değil ancak tarihçesi 550 yıl öncesine dayandığı söyleniyor. Faydası ve vitaminleri çok fazla. Raf ömrü çok fazla olmadığından ve yapımı biraz zor olduğundan dolayı gündemden düşmüş durumdaydı. İzmir'de birkaç usta kaldı. Onlardan da yardım alıyorum. Bu içeceği tekrar gündeme getirmek istedim. 4 aydır da üretiyorum. İzmir'den, İstanbul'dan Almanya'dan siparişler geliyor. İçeceğin raf ömrü az olduğundan, ben buradan uzak illere ve yurt dışına hamurunu yolluyorum. Onlar sadece suyla karıştırıp, süzgüden geçirip içebiliyorlar dedi.

Bu işi çocuklarına miras bırakmak istediğini söyleyen Vardaroğlu, hazırlık aşamasını da anlatıp, Kavun çekirdeğini Kırkağaç'tan alıyoruz. Çekirdeği birkaç kez yıkıyoruz. 5-6 saat ıslak suda bekletiyoruz. Daha sonra makineden geçiriyor ve hamur şekline getiriyoruz. Ardından şekerle karıştırıp, 1 gün bekletiyoruz. Daha sonra yine suyla karıştırıyor ve iki farklı boyuttaki elekten geçiriyoruz. Suyla buluşup içerisinde tortu kalmayınca, sübye içim aşamasına geliyor. Bunun soğuk içilmesi gerekiyor dedi.

SÜBYE NEDİR

Sübye, tarihsel süreci içerisinde İzmir ile özdeşleşmiş, başka yerde pek bilinmeyen, kavun çekirdeğinin ezilmesiyle ve hafif şekerle tatlandırılan, hafif nişastalı, süt kıvamında, soğuk içilen ve mutlaka taze tüketilmesi gereken, Sefarad mutfağından gelen bir içecektir.